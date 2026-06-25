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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا في كأس العالم

كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا
رباب الهواري

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بين منتخب كوريا الجنوبية ونظيره منتخب جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يقام فجر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة حذرًا واضحًا من المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب مع محاولات متبادلة للسيطرة على مجريات اللقاء، دون أن ينجح أي طرف في ترجمة استحواذه إلى أهداف.

ورغم بعض المحاولات الهجومية من الجانبين، فإن التنظيم الدفاعي والالتزام التكتيكي حالا دون الوصول إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

دخل منتخب جنوب أفريقيا المباراة بتشكيل ضم رونوين ويليامز في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع شارك كل من أوبوني أبوليس، وتيبيلو ماسيكو، وأوبوكاني موديبا، وماثيو مبوكازي، وليلي أوكون.

أما في خط الوسط فاعتمد المدرب على موداو، وسيثولي، وموفوكينج، وتيبيلو مباثا، بينما قاد ماكجوبا الخط الأمامي للفريق بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

واعتمد منتخب كوريا الجنوبية على كيم سيونج جيو في حراسة المرمى.

وضم خط الدفاع كلًا من لي هي تشان، وأوه هيون جيو، ولي كيونج وون، ولي تاي هيوك.

وفي خط الوسط شارك هونج إن بيوم، وبايك سيونج هو، وسيول يونج وو، بينما تكون الخط الهجومي من لي مين جاي، ولي جيونج جيو، ولي هيونج مين.

الحسم مؤجل إلى الشوط الثاني

ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز في الشوط الثاني من أجل تعزيز فرصهما في حسم بطاقة التأهل من دور المجموعات، خاصة أن الجولة الأخيرة تحمل أهمية كبيرة في تحديد ترتيب المجموعة وهوية المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، بعد انتهاء النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل صافرة النهاية

كوريا الجنوبية جنوب افريقيا كأس العالم اخبار الرياضة

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