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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجل مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
رباب الهواري

حجز منتخب المغرب مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، والتي شهدت أيضًا مواجهة البرازيل واسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أداءً قويًا على مدار اللقاء، ونجح في قلب مجريات المباراة لصالحه، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى سبع نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل برفقة منتخب البرازيل، الذي أنهى دور المجموعات في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فقط عن المغرب.

وأقيمت المباراة على ملعب مرسيدس بنز، وشهدت إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول منتخب هايتي التمسك بفرصه حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن التفوق المغربي حسم المواجهة في النهاية، ليخرج المنتخب الهايتي من البطولة دون تحقيق أي نقطة، بعدما تذيل ترتيب المجموعة.

وفي المقابل، لا يزال منتخب اسكتلندا يترقب مصيره في البطولة، بعدما أنهى دور المجموعات وهو ينتظر نتائج بقية المجموعات، على أمل التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

أشرف حكيمي يخطف الأضواء بجائزة أفضل لاعب

نال أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام هايتي، حيث افتتح التسجيل للمنتخب المغربي، قبل أن يصنع الهدف الثاني، ليسهم بصورة مباشرة في انتصار منتخب بلاده وحسم بطاقة التأهل.

وواصل حكيمي تقديم مستوياته المميزة خلال البطولة، مؤكدًا أهميته الكبيرة داخل صفوف المنتخب المغربي، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ليحصد إشادة واسعة بعد نهاية اللقاء.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية قوية للمنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية، في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في البطولة، خاصة بعد الأداء الجماعي المميز الذي ظهر به الفريق خلال مرحلة المجموعات، ونجاحه في حصد سبع نقاط من ثلاث مباريات، ليؤكد جاهزيته لمواجهة التحديات المقبلة ومواصلة المنافسة على الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في كأس العالم 202

أشرف حكيمى المغرب هايتى اخبار الرياضة

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