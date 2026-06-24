تريفور نواه يشيد بمحمد صلاح: عاد لمستواه المعهود.. واحتفاله مع الجماهير كان رائعا

أشاد الإعلامي والكوميدي الجنوب أفريقي تريفور نواه بالنجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، عقب تألق قائد منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

وقال تريفور نواه إنه شاهد محمد صلاح يحتفل في مدينة فانكوفر، مؤكدًا أنه من متابعي اللاعب منذ سنوات طويلة، ويرى أنه استعاد مستواه المعروف الذي اعتاد تقديمه داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف: «لقد كنت من متابعيه خلال السنوات الماضية، وأرى أنه عاد لمستواه المعهود»، مشيدًا بالأداء الذي قدمه قائد منتخب مصر خلال البطولة.

كما أثنى نواه على تصرف صلاح بعد قيادة المنتخب المصري لتحقيق أول فوز في تاريخه بكأس العالم، مشيرًا إلى أنه خرج للاحتفال في الشوارع وسط الجماهير، واصفًا إياه بقوله: «يا له من شخص رائع».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين جماهير محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الإشادة الكبيرة التي وجهها له أحد أشهر الإعلاميين في العالم.