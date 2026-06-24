مفيدة شيحة تتغنى بمحمد صلاح: قائد استثنائي مع الفراعنة في كأس العالم

تغنت الإعلامية مفيدة شيحة بالأداء اللافت الذي قدمه النجم الدولي محمد صلاح مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم 2026، خاصة في المواجهة المصيرية أمام نيوزيلندا، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبه داخل الملعب.

وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، إن محمد صلاح ظهر بصورة القائد الحقيقي، بعدما نجح في قيادة زملائه والسيطرة على أداء الفريق، مؤكدة أنه كان حاضرًا بقوة في كل تفاصيل المباراة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن صلاح لم يكن مجرد لاعب يؤدي دوره الفني فقط، بل كان قائدًا استثنائيًا يمتلك القدرة على تحفيز اللاعبين وتوجيههم داخل أرض الملعب، مشيدة بشخصيته وخبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى.

ووجهت مفيدة شيحة التحية لمحمد صلاح، مؤكدة أنه قدم مستوى قويًا ومميزًا في مباراة نيوزيلندا، وأن أداءه يعكس قيمته كلاعب عالمي وقائد يحمل مسؤولية المنتخب المصري في المحافل الدولية.