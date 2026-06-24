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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالتعاون مع التعليم والوكالة الفرنسية.. وزير النقل يشارك في توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية

وزير النقل يشارك في توقيع خطابي
وزير النقل يشارك في توقيع خطابي
أ ش أ

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، في مراسم توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير أريك شوفاليه سفير فرنسا لدى مصر، وفيرونيك فولان المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، كليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.

وذكرت وزارة النقل، في بيان لها، أن توقيع الخطابين، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه بالعنصر البشري؛ باعتباره أحد أهم عوامل نجاح مشروعات النقل الحديثة، وحرصها على إعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتشغيل وصيانة وإدارة وسائل النقل المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص الجانبين المصري والفرنسي على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.

وبدأت الفعاليات بتوقيع كل من وزير النقل ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديرة التنفيذية بالإنابة لشئون الدول، على خطاب النوايا الأول بين وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية داخل معهد وردان بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في مختلف تخصصات النقل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الفنية المدربة، مع الحرص علي توفير مناهج تطبيقية علمية وفق أفضل ممارسات التعليم الفني الدولي للوفاء بحاجة كافة قطاعات النقل محلياً ودولياً.

توقيع خطاب النوايا الثاني

كما شهد وزير النقل توقيع خطاب النوايا الثاني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات تشغيل وصيانة وسائل النقل الحديثة.

ووقع الخطاب، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثل إحدى الشركات، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك فولان أنيني المديرة التنفيذية بالإنابة لشئون الدول.
 

وفي هذا الإطار، قال وزير النقل، في تصريح له، إن إنشاء المدرستين يأتي في إطار دعم الشراكة بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات مشروعات النقل الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء المدرستين وبدء الدراسة بهما فور نهو الدراسات الخاصة بالمناهج والمعامل وطاقم التدريس، بما يضمن تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الدولية وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في قطاع النقل.

من جهته، ألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة تناول فيها تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار عشرين عاماً، وما نتج عنها من مشروعات تنموية رائدة في مجالات النقل، والطاقة، والأمن المائي، والبنية التحتية، بما أسهم في تعزيز الخدمات العامة ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصةً في قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب الفني والمهني، والصناعة الخضراء.

وأشار إلى أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة، معرباً عن تقديره للحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وجميع المؤسسات والكوادر المصرية والفرنسية التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتراكمة لهذه الشراكة على مدار العقدين الماضيين.

وزير النقل مراسم توقيع خطابي تكنولوجيا التطبيقية والوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية

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