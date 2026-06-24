وزير الرياضة والشباب القطري يزور لاعباً كندياً أصيب في مباراة أمام المنتخب القطري

قام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري، بزيارة إلى إسماعيل كونيه لاعب المنتخب الكندي للاطمئنان على حالته الصحية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخبين القطري والكندي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس العالم FIFA 2026™.

وأعرب سعادة وزير الرياضة والشباب القطري، خلال الزيارة، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب الكندي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

ورافق سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في الزيارة عاصم مادبو لاعب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، وكان في استقبالهما السيد بيتر أوغروسو رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم، الذي ثمن هذه اللفتة الإنسانية والروح الرياضية العالية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تقديم الدعم المعنوي للاعب الكندي، كما تعكس الروح الرياضية التي تسود أجواء البطولة والعلاقات الطيبة بين المنتخبات المشاركة داخل وخارج الملعب.

يشار إلى أن إسماعيل كونيه كان قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخبين القطري والكندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك إثر كرة مشتركة مع لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو مع بداية الشوط الثاني.