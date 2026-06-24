جويرية عبد الله تتوج بجائزة أفضل لاعبة في مباراة مصر والهند ببطولة العالم للشابات

حصدت لاعبة منتخب مصر للشابات لكرة اليد جويرية عبد الله جائزة أفضل لاعبة في المباراة، عقب تألقها اللافت خلال مواجهة منتخب الهند في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة العالم للشابات تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في الصين.

وقدمت جويرية أداءً مميزًا أسهم في الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر بنتيجة 56-21، حيث نجحت في تسجيل 10 أهداف من 10 تصويبات بنسبة نجاح كاملة، لتؤكد جاهزيتها الفنية وتستحق عن جدارة التتويج بجائزة الأفضل في اللقاء.

ويعكس تألق جويرية المستوى المتميز الذي ظهر به منتخب مصر للشابات خلال المباراة الأولى، في انطلاقة قوية نحو المنافسة على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية، التي تشهد مشاركة نخبة منتخبات العالم تحت 20 عامًا.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للمباريات المقبلة في دور المجموعات، وسط طموحات كبيرة بمواصلة العروض القوية وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال مشواره في البطولة.