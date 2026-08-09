محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 14 أغسطس

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 14 أغسطس المقبل.

أغاني محمد حماقي

وخلال حفل سابق، قدم حماقي أغنية “بحرية”، موجها تحية للفنانة شيرين، قبل أن يعلن للجمهور أن جدة ستكون على موعد قريب مع حفل يجمعهما لتقديم الأغنية معا على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرت الأجواء الحماسية حتى بعد انتهاء الوقت المحدد للحفل، إذ واصل حماقي الغناء والتفاعل مع الجمهور، غير مكترث بمرور الوقت، في ليلة عكست حجم السعادة التي عاشها على المسرح، والحفاوة الكبيرة التي حظي بها من جمهور جدة.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الغنائية التي تقدمها بنش مارك في موسم جدة، استمرارا لجهودها في استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي، وتقديم تجارب فنية متكاملة ترتقي بالمشهد الترفيهي، وتعزز مكانة جدة كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية في المنطقة.