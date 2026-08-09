لياقة بدنية.. ميس حمدان تتألق بإطلالة رياضية مبهجة

طلّت الفنانة ميس حمدان على متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام بـ "ستوري" جديدة خطفت بها الأنظار من داخل النادي الرياضي، حيث ظهرت بكامل نشاطها وحيويتها لتشارك جمهورها تفاصيل بداية يومها وتدريباتها اليومية

ميس حمدان

وارتدت ميس طقماً رياضياً متناسقاً يجمع بين اللونين الوردي المشرق والبنفسجي، واعتمدت تسريحة شعر قصيرة وإطلالة طبيعية هادئة أظهرت عفوية ابتسامتها، معلقةً على الصورة بعبارة "Happy Saturday" لتنشر أجواءً من الطاقة الإيجابية بين متابعيها.

وتفاعل الجمهور والمتابعون مع الظهور اللطيف للجميلة ميس حمدان، مشيدين بحرصها الدائم على الاستمرار في ممارسة التمرينات الرياضية وتحفيز جمهورها على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على اللياقة البدنية.