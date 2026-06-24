مصطفى شوبير: محمد صلاح نموذج يحتذى به ويستحق كل ما حققه

أثنى مصطفى شوبير على قائد منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أن النجاحات الكبيرة التي حققها نجم الفراعنة جاءت نتيجة اجتهاده والتزامه داخل وخارج الملعب.

وقال شوبير في تصريحات لقناة فوكس سبورت إن التعامل مع محمد صلاح داخل معسكر المنتخب جعله يدرك حجم الجهد الذي يبذله اللاعب يوميًا، مشيرًا إلى أن ما وصل إليه قائد الفراعنة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل متواصل وانضباط كبير.

وأوضح حارس المنتخب أن صلاح يعد قدوة لجميع اللاعبين، إذ يحرص دائمًا على الالتزام الكامل ببرنامجه اليومي، حيث يكون من أوائل اللاعبين استيقاظًا لتناول وجبة الإفطار، كما يسبق الجميع إلى صالة الألعاب الرياضية، وهو ما يدفع زملاءه للسير على النهج نفسه.

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه الشكر إلى محمد صلاح، مؤكدًا أنه يمثل مصدر فخر للمصريين جميعًا، وأنه يُعد أسطورة كروية ألهمت أجيالًا كاملة، معربًا عن أمله في تحقيق إنجاز تاريخي رفقة قائد المنتخب خلال منافسات كأس العالم 2026.