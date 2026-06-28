كلوب: التقطت صورة لمنشور دعم ماني لمصر وأرسلتها إلى محمد صلاح

كشف يورجن كلوب المدير الفنى السابق لليفربول عن جانب من علاقته المميزة بالنجم المصري محمد صلاح، مستعيدًا موقفًا طريفًا جمعهما، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقال كلوب، في تصريحات تلفزيونية، إنه شاهد منشورًا للنجم السنغالي ساديو ماني، وهو يدعم منتخب مصر امام ايران وعندما كتب اسم مصر على الشاشة ووضع رمز القلب، ثم التقط صورة للمنشور وأرسلها إلى محمد صلاح، لأنه اعتقد أن قائد منتخب مصر ربما لم يشاهدها.

وأضاف المدرب الألماني أن هذه الواقعة تعد واحدة من الذكريات التي تعكس طبيعة العلاقة القوية والصداقة التي تجمعه بمحمد صلاح، وقد استمرت حتى بعد انتهاء فترة عملهما معًا في ليفربول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، وسط طموحات الفراعنة بمواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.