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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب: صلاح جعلني مشهورًا في مصر.. لذلك لا أفكر في قضاء إجازتي هناك

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
محمد بدران

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، أن علاقته المميزة بالنجم المصري محمد صلاح جعلته يحظى بشعبية واسعة داخل مصر، لدرجة أنه يفضل عدم اختيارها وجهة لقضاء إجازته حتى لا يفقد خصوصيته.

وقال كلوب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن تأثير محمد صلاح تجاوز حدود الملاعب، موضحًا أن الجماهير المصرية أظهرت له حبًا كبيرًا بسبب سنوات العمل الناجحة التي جمعتهما في ليفربول.

وأضاف مدرب ليفربول السابق مازحًا: "مصر من الدول التي أعتقد أن من الأفضل لي ألا أذهب إليها لأقضي إجازة بسبب محمد صلاح الذي جعلني مشهورًا جدًا هناك".

وتربط كلوب وصلاح علاقة قوية، بعدما عملا سويًا لعدة سنوات في ليفربول، حققا خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب عدد من البطولات المحلية والقارية، فيما كان النجم المصري أحد أبرز العناصر التي اعتمد عليها المدرب الألماني خلال فترته مع "الريدز".

يورجن كلوب ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي

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