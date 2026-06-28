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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: كتاب «أسرار» يوثق لحظات فارقة في تاريخ مصر.. والجزء الثاني يحمل مفاجآت جديدة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كتابه «أسرار» يعد توثيقًا لمرحلة مهمة وفارقة في تاريخ مصر، يتناول العديد من المواقف والأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

مواقف العديد من الشخصيات

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الكتاب يسجل ذكريات وأحداثًا وصفها بـ«العظيمة»، موضحًا أنه يمثل توثيقًا حقيقيًا لتاريخ الوطن ولمواقف العديد من الشخصيات الوطنية في أوقات صعبة.


وأضاف: «في هذا الكتاب نسجل هذه الذكريات العظيمة، فهو توثيق حقيقي لتاريخ البلد ولمواقف الرجال».


وكشف الإعلامي عن استعداده لإصدار الجزء الثاني من الكتاب، مؤكدًا أنه سيتضمن أحداثًا ومعلومات تُطرح للمرة الأولى، قائلاً: «الجزء الثاني سيكون مختلفًا وسيحمل أمورًا جديدة تُعرض لأول مرة».

 نسيان المواقف الوطنية

وشدد موسى على أهمية عدم نسيان المواقف الوطنية التي مرت بها البلاد، مهما واجهت من تحديات وأزمات، مؤكدًا أن استحضار تلك اللحظات يساهم في فهم حجم التحديات التي مرت بها الدولة المصرية.


كما أشار إلى أن الرئيس عقد، اليوم، اجتماعًا مهمًا لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع النقل البحري، شملت السفن واليخوت وسفن الصيد، في إطار متابعة خطط التطوير والتنمية.


واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن مصر واجهت قبل سنوات تحديات جسيمة، قائلاً: «منذ 13 عامًا كانت البلاد تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة، لكن استدعاء تلك المواقف وتوثيقها يظل أمرًا مهمًا للأجيال المقبلة».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى تاريخ مصر

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