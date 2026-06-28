أحمد موسى: أفريقيا كتبت التاريخ في كأس العالم.. ويجب زيادة مقاعد القارة إلى 12 منتخبًا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النسخة الحالية من كأس العالم 2026 شهدت سيناريوهات درامية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن لحظات الحسم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات قلبت حسابات العديد من المنتخبات في ثوانٍ معدودة.

التأهل إلى دور الـ32

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب الإيراني كان على بعد لحظات من التأهل إلى دور الـ32، بعدما اعتقد الجميع أن نتائج المجموعة تصب في صالحه، قبل أن تتبدل الأمور في اللحظات الأخيرة بهدف التعادل الذي أطاح بآماله في مواصلة المشوار.



وأضاف أن وسائل الإعلام والجماهير الإيرانية بدأت الاحتفال بالتأهل قبل صافرة النهاية، إلا أن الهدف المتأخر غيّر المشهد بالكامل، لتتحول الفرحة إلى صدمة كبيرة.



وأشار موسى إلى أن جميع الجماهير العربية كانت تتمنى رؤية أكبر عدد من المنتخبات العربية في دور الـ32، لافتًا إلى أن المنتخبات العربية قدمت مستويات قوية خلال البطولة الحالية.

الأداء التاريخي للمنتخبات الأفريقية

كما أشاد بالأداء التاريخي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن القارة السمراء حققت إنجازًا استثنائيًا من خلال تأهل معظم منتخباتها إلى دور الـ32، في واحدة من أفضل مشاركاتها على الإطلاق في تاريخ المونديال.



وقال: «أفريقيا كتبت تاريخًا حقيقيًا في كأس العالم، وكل المنتخبات الأفريقية تقريبًا قدمت مستويات مميزة وأثبتت أنها أصبحت قوة كروية كبيرة على الساحة العالمية».

النسخ المقبلة من كأس العالم

وطالب موسى بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقارة الأفريقية في النسخ المقبلة من كأس العالم، مضيفًا: «ما قدمته المنتخبات الأفريقية في هذه البطولة يؤكد أنها تستحق عددًا أكبر من المقاعد، لأن القارة السمراء تمتلك منتخبات قوية وقادرة على المنافسة وتحقيق نتائج كبيرة».

توزيع المقاعد داخل كأس العالم

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن التطور الكبير الذي تشهده الكرة الأفريقية يستوجب إعادة النظر في توزيع المقاعد داخل كأس العالم، بما يتناسب مع المستوى الذي وصلت إليه منتخبات القارة في السنوات الأخيرة.