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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام حسن صاحب القرار وصلاح يقود المنتخب.. أحمد موسى يطالب بدعم الفراعنة قبل موقعة أستراليا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة دعم إلى منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تقف خلف المنتخب، وتنتظر تحقيق إنجاز جديد.

 منتخب مصر والجهاز الفني 

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أكثر من 110 ملايين مصري يساندون منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مضيفًا: «الميَّه وعشرة مليون مصري منتظرينك يا كابتن حسام، وكلهم داعمين للمنتخب».

 حالة من الاستقرار والالتزام

وأكد موسى أن معسكر المنتخب يشهد حالة من الاستقرار والالتزام، مشيدًا بروح اللاعبين واستعدادهم لخوض المباراة المرتقبة.

وأشار إلى أن جميع عناصر المنتخب على قلب رجل واحد، وأن كل لاعب يتطلع إلى خدمة منتخب بلاده عندما يحصل على الفرصة.

وأوضح أن الجهاز الفني يمتلك الرؤية الكاملة فيما يتعلق باختيار التشكيل الأساسي وإجراء التغييرات خلال المباريات، قائلًا: «رؤية الكابتن حسام حسن لا يعلق عليها أحد، فهو المسؤول الأول عن الفريق، ويتشاور مع جهازه المعاون بالكامل، لكن القرار النهائي في النهاية يعود إليه».

وأشار موسى إلى أن محمد صلاح سيكون جاهزًا لقيادة المنتخب أمام أستراليا يوم الجمعة، مؤكدًا أن نجم الفراعنة يمثل إضافة كبيرة للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

الدعم الكامل للمنتخب

ونفى أحمج موسى وجود أي أزمات داخل معسكر المنتخب، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الالتفاف حول الفريق ودعمه بعيدًا عن الشائعات,

وقال: «الوقت الحالي يحتاج إلى الدعم الكامل للمنتخب والرجالة كلهم، لأن الهدف واحد وهو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في كأس العالم».

كتابة تاريخ جديد للكرة 

واختتم الإعلامي تصريحاته، بالتأكيد على ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين، قائلًا: «حسام حسن مدرب وطني على أعلى مستوى من الكفاءة، ويعمل بكل إخلاص من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية وإسعاد الجماهير».

أحمد موسى منتخب مصر حسام حسن الجماهير المصرية

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