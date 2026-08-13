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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، عددًا من اللقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، لبحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة.

وتناولت اللقاءات استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من المواطنين، حيث ناقشت المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سبل التعامل مع تلك المطالب، موجهة بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يسهم في حل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل رئيسية في نقل مطالب المواطنين ومتابعة احتياجاتهم، مشددةً على حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والملفات ذات الأولوية.

وأشارت المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي يواصل جهوده لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض المحافظة، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، ويعزز جهود الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

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