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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 77 محضرا ومخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مواصلة الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات  حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بإحكام الرقابة على الأسواق وضمان انتظام منظومة تداول السلع والخدمات، وحماية حقوق المواطنين.

وشنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملات مفاجئة على المخابز البلدية والسياحية والأنشطة التجارية ومحطات الوقود بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط، خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس 2026، وأسفرت الحملات عن تحرير 77 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة.

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها بين نقص الأوزان، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على سلامة وجودة السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.

وأكدت المحافظة استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وتهيب محافظة الوادي الجديد بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات سلبية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الرقم 0922928959، فضلًا عن استقبال البلاغات عبر الرسائل المباشرة للصفحة الرسمية للمحافظة، بما يسهم في دعم جهود الرقابة وحماية حقوق المستهلك.

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