تخصيص 90 ألف متر لإنشاء موقف لسيارات النقل الثقيل في الشلاتين

بدأت الجهات المعنية بمدينة الشلاتين خطوات تنفيذ مشروع جديد لتنظيم حركة سيارات النقل الثقيل، من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة موقف مخصص لها على مساحة 90 ألف متر مربع، وفقًا للقرار رقم 603 لسنة 2024.

ويستهدف المشروع تنظيم حركة الشاحنات على الطريق الإقليمي بالمدينة، والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي التي قد تتسبب في تكدسات مرورية أو تؤثر على مستوى السلامة على الطريق، إلى جانب توفير خدمات أساسية للسائقين خلال فترات التوقف.

ومن المقرر أن يضم الموقف ساحات مخصصة لانتظار سيارات النقل الثقيل، ومظلات لحماية السائقين من العوامل الجوية، إلى جانب كافتيريا ودورات مياه، بما يوفر بيئة خدمية مناسبة لقائدي الشاحنات.

وفي إطار استكمال الإجراءات التنفيذية، جرى تسليم موقع المشروع إلى اللجنة التابعة لمديرية الإسكان، تمهيدًا لاستكمال أعمال المعاينات والإجراءات الفنية اللازمة، والبدء في تنفيذ المشروع وفق المخططات والاشتراطات المعتمدة.

ومن المنتظر أن يسهم الموقف، عقب دخوله الخدمة، في تنظيم حركة النقل الثقيل على الطريق الإقليمي، وتحسين مستوى السيولة المرورية، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الشلاتين وتوفير خدمات أفضل لسائقي الشاحنات المترددين على المنطقة.