قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى
شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وزير خارجية تركيا عن محمد صلاح مع طرابزون : نتابع ونشاهد النجم المصري
وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة
النيابة تنتقل لمعاينة حريق داخل مول ارابيلا
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حريق داخل مول أرابيلا بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخصيص 90 ألف متر لإنشاء موقف لسيارات النقل الثقيل في الشلاتين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت الجهات المعنية بمدينة الشلاتين خطوات تنفيذ مشروع جديد لتنظيم حركة سيارات النقل الثقيل، من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة موقف مخصص لها على مساحة 90 ألف متر مربع، وفقًا للقرار رقم 603 لسنة 2024.

ويستهدف المشروع تنظيم حركة الشاحنات على الطريق الإقليمي بالمدينة، والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي التي قد تتسبب في تكدسات مرورية أو تؤثر على مستوى السلامة على الطريق، إلى جانب توفير خدمات أساسية للسائقين خلال فترات التوقف.

ومن المقرر أن يضم الموقف ساحات مخصصة لانتظار سيارات النقل الثقيل، ومظلات لحماية السائقين من العوامل الجوية، إلى جانب كافتيريا ودورات مياه، بما يوفر بيئة خدمية مناسبة لقائدي الشاحنات.

وفي إطار استكمال الإجراءات التنفيذية، جرى تسليم موقع المشروع إلى اللجنة التابعة لمديرية الإسكان، تمهيدًا لاستكمال أعمال المعاينات والإجراءات الفنية اللازمة، والبدء في تنفيذ المشروع وفق المخططات والاشتراطات المعتمدة.

ومن المنتظر أن يسهم الموقف، عقب دخوله الخدمة، في تنظيم حركة النقل الثقيل على الطريق الإقليمي، وتحسين مستوى السيولة المرورية، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الشلاتين وتوفير خدمات أفضل لسائقي الشاحنات المترددين على المنطقة.

الغردقة محافظة البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

العبادة

كيف نستقبل شهر ربيع الأول؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق التصفية النهائية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» الأحد القادم

ضحايا حادث الإسماعيلية

مجلس حكماء المسلمين يعزّي مصر في ضحايا حادث الإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد