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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة البارالمبية المصرية توافق على توقيع بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الإدارية والرياضية

اللجنة البارالمبية المصرية
اللجنة البارالمبية المصرية
حسن العمدة

وافق مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الجامعات، وذلك في إطار استراتيجية اللجنة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الإداري والرياضي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء داخل اللجنة.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص اللجنة البارالمبية المصرية على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم خطط التطوير، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية وفق أحدث النظم والمعايير.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية اللجنة لتحديث منظومة العمل، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الأداء الإداري، ودعم برامج إعداد وتأهيل العاملين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للرياضيين، ويساعد على تحقيق أهداف اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل البروتوكول والجامعة المتعاونة، إلى جانب مجالات التعاون وآليات التنفيذ، عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتوقيع الاتفاقية.

اللجنة البارالمبية المصرية حسام الدين مصطفى الدكتور حسام الدين مصطفى

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