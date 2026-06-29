جامعة قنا تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026

أعلن رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي إدراج الجامعة ضمن تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة لعام 2026 (THE Sustainability Impact Rankings 2026)، أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس مدى إسهام الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) من خلال التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وخدمة المجتمع، والشراكات الدولية.

وقال عكاوي، في بيان اليوم الاثنين، أن الجامعة جاءت ضمن الفئة (601–800) عالميًا من بين 1603 جامعات ومؤسسات تعليمية مشاركة في التصنيف، كما احتلت المركز 21 على المستوى الوطني من بين 45 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وهو ما يعكس التطور المستمر في الأداء المؤسسي للجامعة، ويؤكد نجاحها في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن استراتيجيتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد أن أبرز ما حققته جامعة قنا في هذا التصنيف مشاركتها في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (17 من 17 هدفًا)، وهو إنجاز يعكس شمولية جهود الجامعة وتكامل أدوارها في مختلف مجالات التنمية، ويؤكد حرصها على دمج مبادئ الاستدامة في السياسات المؤسسية، والبرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية، والمبادرات المجتمعية.. وشملت مشاركة الجامعة جميع أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي أقرتها الأمم المتحدة.

من جانبه.. أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة الدكتور محمد وائل عبدالعظيم أن هذه المشاركة الشاملة تؤكد تبنى الجامعة رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، وتعمل على توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية وخدماتها المجتمعية للإسهام في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية، بما يعزز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة ذات تأثير إيجابي على المستويين المحلي والدولي.