قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تناقش إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج
أبو العينين: قانون الضرائب تعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا وآن الأوان لطرح قانون جديد بفكر استثماري يواكب العصر
أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة
أبو العينين: أقترح سن قوانين تحفيزية تشجع الشركات على إعادة ضخ الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية
وفاة ابن الفنانة السورية نورا رحال
هشام نصر: جلسة مع جون إدوارد تحسم موقف معتمد جمال
محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية مصر 2030
خلال توجهه لمهمة رسمية.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر انقلاب سيارته وحالة حداد في المدينة| القصة الكاملة
محمد عبد اللطيف: مصر تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني
ليفيت: ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى
بالإنفوجراف.. كيف أحدثت 30 يونيو تحولا غير مسبوق في ملف الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026

تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026
تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي إدراج الجامعة ضمن تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة لعام 2026 (THE Sustainability Impact Rankings 2026)، أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس مدى إسهام الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) من خلال التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وخدمة المجتمع، والشراكات الدولية.

وقال عكاوي، في بيان اليوم الاثنين، أن الجامعة جاءت ضمن الفئة (601–800) عالميًا من بين 1603 جامعات ومؤسسات تعليمية مشاركة في التصنيف، كما احتلت المركز 21 على المستوى الوطني من بين 45 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وهو ما يعكس التطور المستمر في الأداء المؤسسي للجامعة، ويؤكد نجاحها في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن استراتيجيتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد أن أبرز ما حققته جامعة قنا في هذا التصنيف مشاركتها في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (17 من 17 هدفًا)، وهو إنجاز يعكس شمولية جهود الجامعة وتكامل أدوارها في مختلف مجالات التنمية، ويؤكد حرصها على دمج مبادئ الاستدامة في السياسات المؤسسية، والبرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية، والمبادرات المجتمعية.. وشملت مشاركة الجامعة جميع أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي أقرتها الأمم المتحدة.

من جانبه.. أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة الدكتور محمد وائل عبدالعظيم أن هذه المشاركة الشاملة تؤكد تبنى الجامعة رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، وتعمل على توظيف إمكاناتها الأكاديمية والبحثية وخدماتها المجتمعية للإسهام في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية، بما يعزز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة ذات تأثير إيجابي على المستويين المحلي والدولي.

رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي التايمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

ميسي

ميسي ملك المونديال.. أرقام استثنائية للأسطورة الأرجنتينية في كأس العالم 2026

الحسين عموتة

صحيفة مغربية تكشف أول قرارات عموتة مع الأهلي.. تقييم القائمة وتأجيل حسم مصير الثلاثي المغربي

هاري كين

برشلونة يستفسر عن هاري كين.. واللاعب يحسم موقفه

بالصور

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد