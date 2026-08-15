إبراهيم السيد: فقدان 7 من أسرة بحادث الإسماعيلية صدمة غير مسبوقة

قال إبراهيم السيد، عم 7 من ضحايا حادث الإسماعيلية، إن الأسرة تلقت خبر الحادث بصدمة شديدة، خاصة بعد الكشف تدريجيًا عن وجود عدد من أفراد العائلة بين المتوفين.

معلومات أولية عن وجود حادث

وأوضح إبراهيم السيد، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أنه علم بوقوع الحادث في نحو الساعة الواحدة، بعدما تلقى معلومات أولية عن وجود حادث، قبل أن تبدأ أسماء الضحايا في الظهور والتأكد منها.

وأضاف أنه كان أول من عرف بخبر وفاة محمد عبد النعيم، ثم اكتشف تباعًا وجود عدد آخر من أفراد العائلة ضمن الضحايا، ليتبين في النهاية أن 7 من أقاربه فقدوا حياتهم في الحادث.

تفاصيل الحادث وحجم الخسائر

وأشار إلى أنه مع توجه أفراد الأسرة إلى المستشفى، بدأت تتضح لهم تفاصيل الحادث وحجم الخسائر، موضحًا أن المأساة لم تتوقف عند أفراد عائلته، إذ تبين أيضًا وفاة 4 أشخاص من جيرانه، ليصل إجمالي الضحايا من أبناء المنطقة إلى 12 شخصًا من عائلات مختلفة.

وأكد أن حالة الحزن لم تقتصر على أسر الضحايا فقط، وإنما خيمت على المنطقة بأكملها، خاصة أن الضحايا كانوا من الشباب الذين خرجوا من منازلهم بحثًا عن العمل وتأمين لقمة العيش لأسرهم.

قدرة الأسرة على الاستيعاب

ووصف إبراهيم السيد ما شعر به بعد معرفة حجم الكارثة بأنه إحساس لم يختبره من قبل، موضحًا أن وفاة شخص أو اثنين في حادث تكون مؤلمة للغاية، لكن فقدان 7 أشخاص من العائلة في حادث واحد يمثل صدمة تفوق قدرة الأسرة على الاستيعاب.

وأكد أن الضحايا كانوا شبابًا معروفين بالاحترام، خرجوا إلى عملهم من أجل الحصول على رزق حلال، مشيرًا إلى أنه يحتسبهم عند الله شهداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان.

وردًا على الانتقادات التي طالت أسر الضحايا بسبب خروج أبنائهم للعمل، شدد إبراهيم السيد على أن العمل ضرورة للشاب، خاصة في بداية حياته، مؤكدًا أن الشباب يحتاجون إلى العمل والاعتماد على أنفسهم من أجل بناء مستقبلهم وتوفير حياة أفضل لأسرهم.