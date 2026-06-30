واثق الخطى.. منتخب مصر يدعم زيزو برسالة قبل مواجهة أستراليا

حرصت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على توجيه رسالة دعم إلى أحمد مصطفى زيزو، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها مساء الجمعة على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب عبر موقع “فيس بوك” صورة لزيزو برفقة رامي ربيعة، وأرفقتها بتعليق مقتضب جاء فيه: “واثق الخطى”، في إشارة إلى جاهزية اللاعبين وتركيزهم قبل اللقاء المنتظر.

ويخوض منتخب مصر المباراة بعدما تأهل إلى دور الـ32 محتلًا المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب الصدارة، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وتأتي رسالة الدعم في وقت يتواصل فيه الجدل حول أزمة زيزو مع نادي الزمالك، إذ يتمسك النادي بموقفه القانوني في النزاع القائم بين الطرفين، بينما يواصل اللاعب تركيزه مع منتخب مصر استعدادًا للاستحقاق العالمي