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المفاجأة قد تتحقق.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين باراجواي وألمانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المفاجأة قد تتحقق.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين باراجواي وألمانيا

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
حمزة شعيب

احتكم منتخبا ألمانيا وباراجواي إلى شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمعهما على ملعب هيوستن ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب باراجواي التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق خوليو إنسيسو، الذي منح منتخب بلاده التقدم مع نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح كاي هافرتز في إدراك التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ورغم المحاولات المتبادلة من المنتخبين لحسم بطاقة التأهل خلال الوقت الأصلي، لم تتغير النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل إلى دور الـ16.

وكان المنتخب الألماني قد بلغ دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الخامسة، عقب فوزه على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تغلبه على كوت ديفوار بهدف دون رد، قبل خسارته أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت المباراة أيضًا إنجازًا تاريخيًا للحارس الألماني مانويل نوير، الذي خاض مباراته رقم 23 في نهائيات كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا مشاركة في تاريخ البطولة.

منتخب ألمانيا باراجواي كأس العالم

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