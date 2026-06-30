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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تمنى التوفيق للفراعنة.. مدرب جونزاجا يهدي قميصه لحسام وإبراهيم حسن

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

شهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم لفتة مميزة تعكس روح التقدير والاحترام المتبادل، بعدما قدم مارك فيو، المدير الفني لفريق كرة السلة بجامعة جونزاجا، قميص فريقه هدية إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك على هامش تواجد بعثة الفراعنة في مدينة سبوكين استعدادًا لاستكمال مشوارها في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

إشادة بمنتخب مصر وتمنيات بالتوفيق

وأعرب مدرب فريق كرة السلة عن سعادته باستضافة منتخب مصر داخل مرافق الجامعة، مؤكدًا تقديره الكبير لما يمثله المنتخب المصري على الساحة الرياضية، ومتمنيًا للفراعنة التوفيق وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات بطولة كأس العالم.

كما أشاد بالأجواء التي تسود المعسكر، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب المصري على تقديم مستويات قوية تعكس مكانة الكرة المصرية أمام كبار المنتخبات المشاركة في البطولة.

تقدير متبادل بين الجانبين

من جانبه، حرص حسام حسن وإبراهيم حسن على توجيه الشكر إلى مدرب فريق كرة السلة على هذه المبادرة الطيبة، التي تعكس روح الود والتعاون بين مختلف المؤسسات الرياضية، مؤكدين أن مثل هذه اللفتات تمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة خلال فترة الإعداد.

وأشارا إلى أن حسن الاستقبال الذي تحظى به بعثة منتخب مصر منذ وصولها يعكس حجم الاحترام الذي يحظى به المنتخب، سواء من مسؤولي الجامعة أو من القائمين على تنظيم المعسكر.

أجواء إيجابية قبل المواجهات المقبلة

ويواصل منتخب مصر استعداداته في أجواء يسودها التفاؤل والتركيز، مستفيدًا من الإمكانات المتوفرة داخل مقر إقامته وملاعب التدريب، في إطار التحضير بأفضل صورة للمباريات المقبلة في بطولة كأس العالم.

وتسعى بعثة المنتخب إلى استثمار هذه الأجواء الإيجابية والترحيب الكبير الذي تلقاه، من أجل توفير كل عوامل النجاح للاعبين والجهاز الفني، أملاً في مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية وإسعاد الجماهير

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم حسام حسن

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