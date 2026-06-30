سعيد عبد العزيز: يجب تغيير خطة لعب منتخب مصر أمام أستراليا

أكد سعيد عبد العزيز، لاعب الأهلي السابق، ضرورة تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خطة اللعب أمام أستراليا في مواجهة دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أهمية مشضاركة عمر مرموش أساسيًا في مركز الهجوم.

وقال سعيد عبد العزيز، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «منتخب مصر بدأ مباراة بلجيكا بالشكل الأمثل وبشكل منظم»، مستطردًا: «لكن المشكلة التي نعاني منها مع حسام حسن إننا بنلعب بأسلوب واحد فقط».

وأردف قائلًا: «مباراة نيوزيلندا رغم الفوز كان هناك أخطاء كثيرة في الفريق ولكن الفوز في المباراة غطى على ذلك».

وتابع قائلًا: «لازم عمر مرموش يكون موجود في بداية أي مباراة، ولا يصح اللعب بمصطفى زيكو كمهاجم صريح لأن هذا ليس مركزه، ويجب أن يبدأ عمر مرموش في مركز المهاجم».

وأضاف عبد العزيز: «أنا وجهة نظري أن لازم نغير خطة اللعب أمام أستراليا ونلعب بطريقة 3-4-3 في المباراة المقبلة».

وواصل حديثه قائلًا: «أنا مستغرب من عدم مشاركة هيثم حسن مع المنتخب في كأس العالم حتى الآن رغم أدائه الجيد في المباريات الودية الاستعدادية لكأس العالم».

وأشار عبد العزيز إلى أن هيثم حسن أنسب بديل في حالة عدم جاهزية محمد صلاح في مباراة أستراليا.