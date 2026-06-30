24 عامًا من الحب.. أحمد حسام ميدو يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته

حرص أحمد حسام ميدو على توجيه رسالة مؤثرة لزوجته يسرا الليثي، احتفالًا بمرور 24 عامًا على زواجهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأشاد ميدو بدور زوجته في حياته، مؤكدًا أنها كانت السند الحقيقي له طوال السنوات الماضية، وكتب: “24 عامًا مرت وسط كل عاصفة، وكل ليلة بلا نوم، وكل لحظة كان ممكن تكسر أي حد أضعف، لكن كنتِ دائمًا واقفة بقوة”.

وأضاف أن زوجته كانت ولا تزال الركيزة الأساسية للأسرة، قائلًا: “أنتِ عمود البيت، وشايف كل اللي تشيله، وكل الحب اللي جواكي، وكل القوة اللي عندك”.

كما أشار إلى أن التحديات التي مرا بها معًا زادت من قوة علاقتهما، مؤكدًا: “اللي بنمر بيه تقيل وصعب، لكن عايزك تعرفي إن وجودك جنبي فيه بيخليني أحبك أكتر مش أقل”.

واختتم ميدو رسالته بتوجيه الشكر لزوجته: “أنتِ أم وزوجة رائعة.. وشكرًا على 24 سنة كنتِ فيهم شريكتي وأقرب صديقة ليا وقلب بيتنا”

أزمة ميدو

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن حالته أصبحت مستقرة حاليًا.

ضغوط نفسية وراء التدهور الصحي



أوضح ميدو أن الأزمة بدأت نتيجة ضغوط نفسية وعصبية شديدة مر بها على خلفية قضية تخص نجله.

جلسة حاسمة بالمحكمة



حضر ميدو جلسة نظر الاستئناف المقدم في القضية، آملًا في الحصول على حكم مختلف