لميس الحديدي تفاجئ ميدو وشوبير في «هنا المونديال» وتعلن عودة برنامج «الصورة» غدًا على شاشة النهار

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، الكابتن أحمد شوبير والنجم أحمد حسام «ميدو»، بزيارة خاصة إلى استوديو برنامج «هنا المونديال» على شاشة قناة «النهار»، للاطمئنان على الحالة الصحية لميدو بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، في أول ظهور له بعد الأزمة.

رسالة دعم لميدو

وحرصت الحديدي على توجيه رسالة دعم لميدو، قائلة: «وحشتوني.. حمد الله على سلامتك، جاية مخصوص علشان أطمن عليك»، مضيفة: «الابتلاءات والمحن بتكشف حب الناس وتظهر صلابة المعدن، وأنت شخص قوي وأسرتك قوية، وإن شاء الله تتجاوز هذه المحنة».

وأشادت الإعلامية ببرنامج «هنا المونديال»، مؤكدة متابعتها اليومية للحلقات، وقالت: «أنا فخورة وسعيدة بهذا البرنامج، وبسهر كل يوم لمتابعته لأني بحب كرة القدم، والكابتن أحمد شوبير وميدو يمثلان رأس حربة الإعلام الرياضي في تغطية فعاليات كأس العالم 2026».

أولى حلقات برنامج الصورة

وفي مفاجأة جديدة لجمهور قناة «النهار»، أعلنت لميس الحديدي عودة برنامجها «الصورة» اعتبارًا من غدٍ، قائلة: «الناس كلها وحشاني.. وبكرة أولى حلقات برنامج الصورة على الهواء مباشرة».

يُذكر أن برنامج «الصورة» يُعرض على شاشة قناة «النهار» من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.