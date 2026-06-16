لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلاد خطيبة نجلها نور برسالة مؤثرة

وجهت الإعلامية لميس الحديدي تهنئة خاصة إلى مريم السطوحي، خطيبة نجلها نور، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث شاركت متابعيها بصورة تجمعهما وكلمات كشفت فيها عن طبيعة علاقتها بها ومشاعرها كأم تجاه ابنها الوحيد.

وقالت لميس الحديدي في رسالتها: «ناس كتير كانت بتسألني يا ترى أنا حماة عامله إزاي؟ مسيطرة؟ متحكمة؟ باغير على ابني؟ والحقيقي إني كنت قلقانة جدًا مين اللي هتتجوز نور لأنه ابني الوحيد وأنا مرتبطة بيه جدًا، وباعترف إني كنت دايمًا باقول له ماينفعش تحب حد أكتر من مامي»



وأضافت: «لكن كرم ربنا دايماً عليا كبير ونور جابل لي بنوته حلوة حبيتها بسرعي مريم السطوحي.. وبقينا besties زي ماهى بتقول، خاصة إن نور ابني لسة مسافر بيشتغل بره، فهى بقت صاحبتى الصغيرة، وعوضتني عن غيابه».

وتابعت: «كأني ما صدقت يبقي عندي بنت فبقيت بافكر فيها وأنا بأعمل شوبنج، بأكلمها تلحقني مع تشات جى بى تى الساعه 3 صباحًا وتعمل لي سيرش لو عاوزة اكتب حاجة، احجزى لى سينما يا مريم، ونروح السينما سوا».

وأشارت : «إلحقي الزوم ميتنج مش عارفه اعمله، إلحقي تليفونى هنج.. محتاسين في توضيب البيت سوا، ده غير اننا شبه بعض فى حاجات كتيرة: التفاصيل، الدقة، التنظيم، حب الشغل لكن هي علشان مهندسة أشطر مني كتير».

واختتمت لميس الحديدى رسالتها قائلة: «النهارده عيد ميلاد مريم كل سني وانتي طيبة حبيبتي، ربنا يحفظك يا رب، والسنة الجايه كل أحلامك وأحلام نور تتحقق وتكونوا في بيتكم إن شاء الله.. الحمد لله.. البنات الحلوين رزق».