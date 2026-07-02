الأكثر تأخرا .. رقم تاريخي لـ هدف بلجيكا الثالث أمام السنغال في كأس العالم

شهد فوز منتخب بلجيكا على منافسه السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، رقم قياسي جديد في تاريخ بطولة كأس العالم بفضل هدف تيليمانز أمام أسود التيرانجا.

وحقق بلجيكا ريمونتادا مثيره على السنغال وفازوا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.

تيليمانز في تاريخ كأس العالم

وكان الهدف الثالث والأخير يحمل التأهل لدور الـ 16 لبلجيكا وسطر اسم تيليمانز في تاريخ البطولة حيث يعد الهدف الذي سجله امام السنغال في الدقيقة 124:44 هو اكثر هدف متأخر في الوقت تم تسجيله في تاريخ كأس العالم.

أكمل المنتخب البلجيكي واحدة من أبرز الريمونتادات في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ثمن النهائي، بينما ودع المنتخب السنغالي المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال أغلب فترات المباراة.