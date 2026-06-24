دوكو يعود لمنتخب بلجيكا وسط استقبال حافل من زملائه في المونديال.. فيديو

عاد جناح منتخب بلجيكا، جيريمي دوكو، إلى معسكر “الشياطين الحمر” في الولايات المتحدة وسط أجواء دافئة من الترحيب، بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب ظروف عائلية خاصة.

دوكو كان قد ابتعد عن المنتخب من أجل التواجد بجانب أسرته بمناسبة قدوم مولوده الأول، وهو ما حرمه من المشاركة في مواجهة إيران ضمن منافسات كأس العالم 2026، في حين تحدثت تقارير في وقت سابق عن معاناته من وعكة صحية بسيطة.

ومع عودته مجددًا إلى المعسكر، حرص زملاؤه والجهاز الفني على استقباله بشكل مميز، في مشهد عكس الروح الإيجابية داخل صفوف المنتخب البلجيكي، وهو ما وثقه الحساب الرسمي للمنتخب عبر منصة “إكس”.

ويأمل الجهاز الفني لبلجيكا أن يكون دوكو جاهزًا للمباريات المقبلة، خاصة مع الاعتماد عليه كأحد العناصر الهجومية المؤثرة في مشوار الفريق بالبطولة.

مجموعة مصر

تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، بعد فوزه على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ليعزز الفراعنة موقفهم في سباق التأهل.

وجاء منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما حل منتخب بلجيكا ثالثًا بنفس الرصيد، في حين تذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.