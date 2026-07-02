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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يدعو لنبذ الفتنة بين مصر والمغرب قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة

المغرب
المغرب
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى الجماهير المغربية، دعا خلالها إلى عدم الانسياق وراء أي محاولات لإثارة الفتنة بين الشعبين المصري والمغربي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

وقال الغندور عبر حسابه: “أدعو المغاربة للابتعاد عن من يحاول التفرقة بين مصر والمغرب، وأحب أن أرى بإذن الله فرحتهم بتأهل بلدي مصر إلى دور الـ16، وتبقى مصر والمغرب فوق أي فتنة.”، في رسالة شدد خلالها على أهمية الروح الرياضية ووحدة الجماهير العربية

وعلى الصعيد العربي نجح المنتخب المغربي في الحفاظ على حضوره القوي في البطولات الكبرى بعدما انتزع بطاقة التأهل من هولندا بركلات الترجيح عقب مواجهة مثيرة ليصبح أول منتخب عربي يبلغ دور الـ16 في مونديال 2026.

ولا يزال الأمل العربي قائمًا في زيادة عدد المتأهلين حيث تنتظر الجماهير مواجهتين مصيريتين لكل من مصر أمام أستراليا والجزائر أمام سويسرا في محاولة للحاق بـ"أسود الأطلس" داخل قائمة الكبار.
 

خالد الغندور الجماهير المغربية المصري والمغربي بركلات الترجيح هولندا مصر والمغرب

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