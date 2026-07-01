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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد سقوط ألمانيا وتألق المغرب.. تعرف على خريطة ثمن نهائي كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
محمود أحمد

بدأت خريطة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 تتضح تدريجيًا بعدما أسدل الستار على اليوم الثالث من منافسات دور الـ32 لتنجح سبعة منتخبات في حجز بطاقات العبور إلى المرحلة التالية بينما تتواصل المنافسة على المقاعد التسعة المتبقية وسط ترقب لمواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح البطولة.

وشهدت الأدوار الإقصائية حتى الآن مزيجًا من الانتصارات المنتظرة والمفاجآت المدوية في مقدمتها خروج ألمانيا مبكرًا على يد باراجواي وتأهل المغرب بعد ملحمة كروية أمام هولندا إلى جانب استمرار فرنسا والبرازيل في تأكيد مكانتهما ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

كندا تفتتح الطريق.. والبرازيل تؤكد حضورها

وكان منتخب كندا صاحب أول بطاقة إلى دور الـ16 بعدما تفوق بصعوبة على جنوب أفريقيا بهدف دون رد ليواصل البلد المضيف أحد أفضل مشواره في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ولحقت البرازيل بركب المتأهلين بعدما تجاوزت عقبة اليابان بنتيجة 2-1 مؤكدة جاهزيتها للمراحل الحاسمة فيما خطفت باراجواي الأضواء بإقصاء ألمانيا عبر ركلات الترجيح في واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الحالية.

المغرب يرفع راية العرب

وعلى الصعيد العربي نجح المنتخب المغربي في الحفاظ على حضوره القوي في البطولات الكبرى بعدما انتزع بطاقة التأهل من هولندا بركلات الترجيح عقب مواجهة مثيرة ليصبح أول منتخب عربي يبلغ دور الـ16 في مونديال 2026.

ولا يزال الأمل العربي قائمًا في زيادة عدد المتأهلين حيث تنتظر الجماهير مواجهتين مصيريتين لكل من مصر أمام أستراليا والجزائر أمام سويسرا في محاولة للحاق بـ"أسود الأطلس" داخل قائمة الكبار.

فرنسا والمكسيك والنرويج تكمل المشهد

وواصل المنتخب الفرنسي عروضه القوية بعدما اكتسح السويد بثلاثية نظيفة ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للقب بقيادة كيليان مبابي بينما واصل منتخب النرويج مفاجآته بتخطي كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

أما منتخب المكسيك فكسر عقدة امتدت أربعة عقود كاملة بعدما أطاح بالإكوادور بهدفين دون رد محققًا أول انتصار له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ نسخة 1986 ليضمن مكانه بين أفضل 16 منتخبًا في البطولة.

خريطة المتأهلين حتى الآن

وبنهاية اليوم الثالث من دور الـ32 ضمت قائمة المتأهلين:

كندا

البرازيل

باراجواي

المغرب

النرويج

فرنسا

المكسيك

وتكشف القائمة عن تنوع جغرافي واضح إذ تأهل منتخبان من أوروبا (فرنسا والنرويج) ومنتخبان من أمريكا الشمالية (كندا والمكسيك) ومنتخبان من أمريكا الجنوبية (البرازيل وباراجواي) بينما يمثل المغرب القارة الأفريقية منفردًا حتى الآن.

مواجهات نارية في انتظار الجماهير

ومع اكتمال جزء من عقد دور الـ16 تأكدت ثلاث مواجهات قوية ينتظرها عشاق الكرة العالمية.

ويلتقي المنتخب المغربي مع كندا في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين ممثل أفريقيا وأحد أصحاب الأرض بينما تصطدم فرنسا بباراجواي في اختبار يبدو أكثر تعقيدًا مما توحي به الأسماء خاصة بعد الإطاحة بالمنتخب الألماني.

أما البرازيل فستواجه منتخب النرويج الذي تحول إلى أحد أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الإسكندنافي لمواصلة مغامرته.

في المقابل ينتظر منتخب المكسيك معرفة منافسه حيث سيواجه الفائز من لقاء إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

9 بطاقات لا تزال معلقة

ورغم اكتمال جزء كبير من ملامح الدور المقبل فإن المنافسة ما زالت مفتوحة على تسع بطاقات أخرى مع استمرار مباريات دور الـ32 حتى الرابع من يوليو.

وتتجه الأنظار الأربعاء إلى مواجهتي إنجلترا والكونغو الديمقراطية وبلجيكا أمام السنغال بينما يشهد الخميس مواجهة الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك وإسبانيا أمام النمسا.

وتبلغ الإثارة ذروتها يوم الجمعة حيث يلتقي البرتغال مع كرواتيا والجزائر مع سويسرا فيما يخوض منتخب مصر مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين أمام أستراليا بحثًا عن مواصلة الحلم وكتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويُختتم دور الـ32 فجر السبت بمباراتين تجمع الأولى الأرجنتين مع الرأس الأخضر والثانية كولومبيا أمام غانا لتكتمل بعدها هوية المنتخبات الستة عشر التي ستواصل الصراع على اللقب.

كأس العالم 2026 ألمانيا البرازيل فرنسا هولندا

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