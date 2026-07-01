صباح الأربعاء.. وفاة شخصين بالمكسيك اختناقاً خلال احتفالات كأس العالم

أعلنت أمانة الصحة في العاصمة مكسيكو سيتي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، عن وفاة شخصين اختناقاً وسط حشود غفيرة من المشجعين اكتظت بها شوارع المدينة خلال احتفالات وفعاليات مشاهدة كأس العالم.

وقع الحادث في شارعي هامبورجو ولانكستر، بالقرب من معلم ملاك الاستقلال، حيث تجمع آلاف من مشجعي كرة القدم للاحتفال بفوز المكسيك 2-0 على الإكوادور في دور الـ32.

وقالت السلطات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد تلقي جهود إنعاش متقدمة، تم تأكيد وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 19 عامًا بسبب الاختناق".