دون إصابات .. زوارق صغيرة تهاجم سفينة جنوب اليمن

كشفت ​هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية اليوم ​الأربعاء عن اقتراب ​عدة زوارق ​صغيرة - على متنها أشخاص يحملون ​أسلحة ​خفيفة - من سفينة وذلك على ‌بعد ⁠76 ميلا بحريا جنوبي مدينة ​بلحاف ​اليمنية.



وبحسب ما أوردته ​هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية ؛ فإن ​طاقم السفينة ​بخير.

وفي وقت لاحق ؛ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن حريقًا اندلع في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان اثنين من أفراد الطاقم وإصابة شخص واحد.

وأضافت الهيئة البريطانية - في بيان - أنه "تم إبلاغ السلطات المحلية باندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط، وأنها متواجدة في الموقع للمساعدة في إجلاء الطاقم".

وتابعت أن السفينة أبلغت عن إصابة شخص واحد وفقدان اثنين من أفراد الطاقم. ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية، مشيرًة إلى أن الحادث وقع على بعد 37 كيلومترًا (20 ميلًا بحريًا) شمال شرق صحار في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "فانجارد تك" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري أن ناقلة النفط "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو "أرسلت نداء استغاثة يفيد بتعرض غرفة محركاتها لهجوم صاروخي أثناء إبحارها قبالة صحار في خليج عمان"، وأن حريقًا اندلع على متنها.

ولم تُعلن الهيئة البريطانية عن سبب الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره عادةً نحو 20% من نفط العالم ونحو 25% من الغاز الطبيعي المسال، مغلق فعليًا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.