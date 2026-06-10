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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية البريطانية: إصابة شخص وفقدان اثنين إثر اندلاع حريق بناقلة نفط قرب مضيق هرمز

سفينة بمضيق هرمز تتعرض للضرب
سفينة بمضيق هرمز تتعرض للضرب
أ ش أ

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن حريقًا اندلع في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز، اليوم /الأربعاء/، ما أسفر عن فقدان اثنين من أفراد الطاقم وإصابة شخص واحد.

وأضافت الهيئة البريطانية - في بيان - أنه "تم إبلاغ السلطات المحلية باندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط، وأنها متواجدة في الموقع للمساعدة في إجلاء الطاقم".

وتابعت أن السفينة أبلغت عن إصابة شخص واحد وفقدان اثنين من أفراد الطاقم. ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية، مشيرًة إلى أن الحادث وقع على بعد 37 كيلومترًا (20 ميلًا بحريًا) شمال شرق صحار في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "فانجارد تك" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري أن ناقلة النفط "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو "أرسلت نداء استغاثة يفيد بتعرض غرفة محركاتها لهجوم صاروخي أثناء إبحارها قبالة صحار في خليج عمان"، وأن حريقًا اندلع على متنها.

ولم تُعلن الهيئة البريطانية عن سبب الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره عادةً نحو 20% من نفط العالم ونحو 25% من الغاز الطبيعي المسال، مغلق فعليًا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

البحرية البريطانية ناقلة نفط مضيق هرمز

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