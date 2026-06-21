هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: 5 مسلحين اقتربوا بزورق من سفينة شحن قبالة اليمن وحاولوا الصعود عليها

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اقتراب 5 مسلحين بزورق من سفينة شحن قبالة اليمن وحاولوا الصعود عليها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

لنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تلقيها بلاغاً عن حادث أمني جديد استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، في تصعيد جديد يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة الدولية في المنطقة.

مسافة قصيرة

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحادث وقع على بعد نحو 105 أميال بحرية شمال شرقي مدينة عدن اليمنية، موضحة أن زورقين صغيرين كان على متنهما عدد غير معروف من المسلحين اقتربا من السفينة لمسافة قصيرة جداً بلغت نحو أربعة أمتار، قبل أن يتم إطلاق النار عليها.