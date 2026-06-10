قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف متخلف.. القصة الكاملة لاستجواب حكم صومالي 11 ساعة ومنعه من دخول أمريكا
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان قرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
كأس العالم 2026.. تعرف على جدول البطولة من ضربة البداية حتى ليلة التتويج
إغراءات قطرية وشائعات أوروبية تحاصر هداف الأبيض.. هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك؟
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منظمة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري قبالة سواحل اليمن

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أعلنت عن الإبلاغ عن حادث بحري على بعد 88 ميلاً جنوب غرب بلحاف اليمن.

وأكدت المنظمة أن طاقم سفينة شحن أبلغ عن اقتراب قارب يقل ستة أشخاص مسلحين منهم من جنوب بلحاف اليمن.

 كما أفادت التقارير بحدوث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث حتى الآن.
ومن جهة أخرى، أعلنت خارجية إيران عن توجيه القوات المسلحة ضربات للقواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة مذكرة جميع دول المنطقة بمسؤولياتها في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد طهران.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عن توجيه القوات المسلحة الإيرانية "ضربات قاسية للقواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة التي شكّلت مصدر الاعتداءات ضد إيران".


وذكر بيان الخارجية، في الوقت ذاته، جميع دول المنطقة "بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد طهران"، وشدد على عدم التردد في الدفاع عن النفس واستهداف أي قواعد أو منشآت تُستخدم في تنفيذ أي عدوان.

وفي تفاصيل البيان، "أقدم الجيش الأمريكي في الدقائق الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بحجة سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لجيشه قرب مضيق هرمز، على شن هجمات وحشية ضد مناطق في جنوب إيران، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقاعدة الأساسية "حظر استخدام القوة" في العلاقات الدولية، مما يكشف مرة أخرى عن الطبيعة الإجرامية والحربية للإدارة الأمريكية"، حسب الخارجية الإيرانية.

منظمة التجارة البحرية البريطانية حادث بحري سفينة شحن قارب اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

ترشيحاتنا

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتحسين البيئة المحيطة بالمدارس والمنشآت الخدمية

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يوجه بالإنتهاء من طلبات تقنين الأراضي الثلاثاء المقبل

جانب من الاجتماع

نائب محافظ أسوان يتابع الجهود بملفات التقنين وإسترداد الأراضى والمتغيرات المكانية

بالصور

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد