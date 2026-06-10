منظمة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري قبالة سواحل اليمن

أفادت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أعلنت عن الإبلاغ عن حادث بحري على بعد 88 ميلاً جنوب غرب بلحاف اليمن.

وأكدت المنظمة أن طاقم سفينة شحن أبلغ عن اقتراب قارب يقل ستة أشخاص مسلحين منهم من جنوب بلحاف اليمن.

كما أفادت التقارير بحدوث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

ولم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث حتى الآن.

ومن جهة أخرى، أعلنت خارجية إيران عن توجيه القوات المسلحة ضربات للقواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة مذكرة جميع دول المنطقة بمسؤولياتها في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد طهران.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عن توجيه القوات المسلحة الإيرانية "ضربات قاسية للقواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة التي شكّلت مصدر الاعتداءات ضد إيران".



وذكر بيان الخارجية، في الوقت ذاته، جميع دول المنطقة "بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد طهران"، وشدد على عدم التردد في الدفاع عن النفس واستهداف أي قواعد أو منشآت تُستخدم في تنفيذ أي عدوان.

وفي تفاصيل البيان، "أقدم الجيش الأمريكي في الدقائق الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بحجة سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لجيشه قرب مضيق هرمز، على شن هجمات وحشية ضد مناطق في جنوب إيران، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقاعدة الأساسية "حظر استخدام القوة" في العلاقات الدولية، مما يكشف مرة أخرى عن الطبيعة الإجرامية والحربية للإدارة الأمريكية"، حسب الخارجية الإيرانية.