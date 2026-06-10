بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب غرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، الأربعاء، غرب الفلبين.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 65 كيلومترا.

وكان زلزال بلغت قوته 7.8 درجة قد ضرب جنوب الفلبين أمس الأول، الاثنين، وأدى إلى سقوط 41 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 450 آخرين، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وسط تواصل عمليات البحث والإنقاذ واتساع نطاق الخسائر جراء الانهيارات الأرضية في المناطق المتضررة.

وتقع الفلبين على امتداد "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا وبركانيا في العالم، ما يجعلها عرضة بصورة متكررة للزلازل القوية والثورات البركانية وموجات المد البحري "تسونامي"، وتشهد مئات الهزات الأرضية سنويا، تتراوح بين هزات محدودة التأثير وأخرى مدمرة تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

