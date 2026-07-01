أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر الأخيرة

أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء أن أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا تعود إلى موجة الحر الأخيرة التي اجتاحت أوروبا، حيث سجلت البلاد أعلى درجات حرارة في الأشهر الستة الأولى على الإطلاق.

أعلن معهد كارلوس الثالث الصحي العام أن ما لا يقل عن 1028 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مشاكل متعلقة بالحرارة خلال موجة الحر.

وقد تجاوز هذا الرقم ضعف عدد الوفيات البالغ 407 حالة التي نُسبت إلى الحرارة في يونيو 2025، وهو شهر يونيو الأكثر حرارة في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية .

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (Aemet) في منشور على موقع X يوم الأربعاء إن الأشهر الستة الأولى من عام 2026 كانت الأكثر سخونة في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 1.6 درجة مئوية في المتوسط.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية "أيميت" في منشور على موقع X: "لقد حدثت أدفأ سبعة فصول دراسية .طعلى مدار السنوات العشر الماضية".

وجاء شهر يونيو 2026 كثاني أحر شهر يونيو، "بمتوسط ​​درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 3.2 درجة مئوية"، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد (Aemet).

قال فريق علماء " الطقس العالمي" إن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا منذ أواخر يونيو كانت الأشد على الإطلاق التي تم تسجيلها في أوروبا، وكان من "المستحيل عملياً" حدوثها في يونيو لولا تغير المناخ.

تم تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، وكذلك في شهر يونيو في المملكة المتحدة وسويسرا.

شهدت فرنسا درجات حرارة قياسية، حيث سجلت البلاد أعلى درجات حرارة .