قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
ممنوعات وتحذيرات.. تطبيق تعليمات جديدة بلجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر الأخيرة

حرارة شديدة في إسبانيا
حرارة شديدة في إسبانيا
محمد على

أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء أن أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا تعود إلى موجة الحر الأخيرة التي اجتاحت أوروبا، حيث سجلت البلاد أعلى درجات حرارة في الأشهر الستة الأولى على الإطلاق.

أعلن معهد كارلوس الثالث الصحي العام أن ما لا يقل عن 1028 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مشاكل متعلقة بالحرارة خلال موجة الحر.

وقد تجاوز هذا الرقم ضعف عدد الوفيات البالغ 407 حالة التي نُسبت إلى الحرارة في يونيو 2025، وهو شهر يونيو الأكثر حرارة في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية .

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (Aemet) في منشور على موقع X يوم الأربعاء إن الأشهر الستة الأولى من عام 2026 كانت الأكثر سخونة في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 1.6 درجة مئوية في المتوسط.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية "أيميت" في منشور على موقع X: "لقد حدثت أدفأ سبعة فصول دراسية .طعلى مدار السنوات العشر الماضية".

وجاء شهر يونيو 2026 كثاني أحر شهر يونيو، "بمتوسط ​​درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 3.2 درجة مئوية"، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد (Aemet).

قال فريق علماء " الطقس العالمي" إن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا منذ أواخر يونيو كانت الأشد على الإطلاق التي تم تسجيلها في أوروبا، وكان من "المستحيل عملياً" حدوثها في يونيو لولا تغير المناخ.

تم تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، وكذلك في شهر يونيو في المملكة المتحدة وسويسرا.

شهدت فرنسا درجات حرارة قياسية، حيث سجلت البلاد أعلى درجات حرارة .

معهد كارلوس الحرارة يونيو 2025 إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

ترشيحاتنا

حرب مستمرة في أوكرانيا

زيلينسكي : أوكرانيا قصفت مصفاة نفط روسية في مدينة أوفا

أرشيفية

مسؤول إيراني: المحادثات مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة وهرمز

باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد