عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين ، اليوم (الأربعاء)، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

في سياق متصل ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، مالايقل عن 16 فلسطينيا من مدن و محافظات الضفة الغربية .

و أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين من بلدة نعلين غرب رام الله، من بينهم إمراة من حي "بطن الهوى" بالمدينة،كما اعتقلت سبعة مواطنين بينهم سيدة، بمحافظة الخليل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم ،امرأتين من محافظة نابلس،كما اقتحمت بلدة كفر قليل جنوبي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل فلسطيني.

و أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم ، صحفيا وشابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله..وبهذا يرتفع عدد إجمالي الطرق والمداخل التي أغلقها الاحتلال إلى 6 مداخل رئيسية و16 طريقا فرعيا وزراعيا بين بوابات حديدية وسواتر ترابية وحجرية في إطار سياسة تشديد الحصار والتضييق على السكان.