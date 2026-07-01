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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: استهدفنا للمرة الثانية مصفاة النفط في منطقة أوفا الروسية

زيلينسكي: استهدفنا للمرة الثانية مصفاة النفط في منطقة أوفا الروسية
زيلينسكي: استهدفنا للمرة الثانية مصفاة النفط في منطقة أوفا الروسية
أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الأربعاء/ أن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية للمرة الثانية.

وقال زيلينسكي - في منشور له عبر تطبيق "تليجرام" - "استهدفنا منشأة استراتيجية للصناعات العسكرية الروسية فى مقاطعة بينزا أحد أكبر المجمعات المصنعة لمكونات الصواريخ"، مضيفا أن القصف يبعد عن خط المواجهة بحوالي 600 كيلومتر.

وطالب الرئيس الأوكراني بتوسيع الضغوط والعقوبات الأوروبية على روسيا فى المرحلة المقبلة.. مؤكدا أن أوكرانيا مستعدة لتعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، ونفى وجود أى عقبات جوهرية أمام مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي:" السلام ضروري، وهذا ما يجب أن تدركه القيادة الروسية، يجب على روسيا إنهاء حربها، ولديها كل الفرص لتحقيق ذلك".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية منشأة استراتيجية للصناعات العسكرية الروسية

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