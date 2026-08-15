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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عملات أجنبية وكروت بنكية.. القبض على المتهمين بسرقة حقيبة شخص أجنبى بالدقى

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يد من والدها أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 يوليو المنقضى، تبلغ لقسم شرطة الدقى من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بأنه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين "يستقلان دراجة نارية" بسرقة حقيبة يده بأسلوب "الخطف" وبداخلها "مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – كروت بنكية – جواز سفر - 2 هاتف محمول" ولواذهما بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجار، وسائق مركبة “توك توك”، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، لهما معلومات جنائية.

وضبط بحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض – الهاتفان المستولى عليهما”.

بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهما بتصريف العملات الأجنبية المستولى عليها بعد إنفاق جزء منها عقب تغييرها من إحدى الصرافات بمساعدة صديقين "على علم بكونها من متحصلات عائد سرقة - سيئا النية" (سائق ونجار – مقيمان بذات الدائرة)، تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية من "متحصلات تغيير العملات الأجنبية، وبمواجهتهما أيدا ما سبق .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

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