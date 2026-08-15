يستخدمها فى مواقع التسوق الإلكترونى.. القبض على شخص يجمع بطاقات الرقم القومى من المواطنين بالزاوية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بعدد من المواطنين بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة نظير مقابل مادى بدون مبرر.





بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وضبط بحوزته “هاتف محمول – مبلغ مالى”.

بمواجهته، اعترف بقيامه بتصوير بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين بهدف إنشاء حسابات بأسمائهم على أحد مواقع التسوق الإلكترونى، لزيادة أعداد المشتركين بالموقع، وتحصله مقابل ذلك على مبالغ مالية يتقاسمها مع أصاحب البطاقات مستخدماً فى ذلك الهاتف المحمول المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





