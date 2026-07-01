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العفو الدولية: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العفو الدولية: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا

السودان .. أوضاع مأساوية
السودان .. أوضاع مأساوية
محمد على

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن قوات الدعم السريع السودانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025.

غرق السودان منذ أبريل 2023 في حرب وحشية بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على الفرار، وفقًا للأمم المتحدة.

اتُهم كلا الجانبين بارتكاب فظائع، حيث خلصت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في فبراير إلى أن الهجوم الذي وقع عام 2025 على الفاشر يحمل "سمات الإبادة الجماعية".

وخلص تقرير منظمة العفو الدولية واسع النطاق إلى أن قوات الدعم السريع "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً خلال حملتها على الفاشر".

أجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع 247 ضحية أو شاهد بين أوائل عام 2024 وأكتوبر 2025 في شمال دارفور.

وذكر التقرير أن قوات الدعم السريع هاجمت بشكل منهجي المستوطنات المحيطة بمدينة الفاشر والتي كانت تأوي شعب الزغاوة، وهي جماعة عرقية في غرب دارفور.

وأكد التقرير وجود عنف واسع النطاق ومتعمد ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب.

وقالت رئيسة منظمة العفو الدولية، أجنيس كالامارد، في بيان: "إنها وصمة عار على ضمير الإنسانية".

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