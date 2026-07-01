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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون في الأمن والتجارة والهجرة ودعم استقرار المنطقة

تركيا والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون في الأمن والتجارة والهجرة ودعم استقرار المنطقة
تركيا والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون في الأمن والتجارة والهجرة ودعم استقرار المنطقة
أ ش أ

 أكد الاتحاد الأوروبي وتركيا أهمية تعزيز التعاون المشترك في شئون الأمن والتجارة والهجرة والعمل من أجل دعم استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع مارتا كوس ومفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر اجتماعًا في أنقرة؛ حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، مع التذكير بوضع تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد واعتبار الشراكة بين الطرفين عاملًا مهمًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي والقدرة الاقتصادية.

وشملت المناقشات- وفقاً لبيان صحفي أصدره الاتحاد ، ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والربط الإقليمي والهجرة والأمن، إضافة إلى التحديات المشتركة في السياسة الخارجية والأمن، حيث جدد الطرفان التزامهما باتخاذ خطوات تعزز التعاون بما يحقق مصالح الجانبين.

كذلك، أكد الطرفان أهمية الاستقرار الإقليمي وتعزيز علاقات حسن الجوار، ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل بشأن قضية قبرص.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة التوسع، على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والالتزام بالمعايير الديمقراطية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية، من بينها أوكرانيا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب القوقاز، مع الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور ودعم النظام الدولي القائم على القانون الدولي.

وتم الاتفاق أيضًا على مواصلة دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وفقًا للقانون الدولي، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي ضرورة منع الالتفاف على العقوبات الأوروبية. وكذلك، الاتفاق على تنسيق الجهود التركية والأوروبية لدعم السلام والازدهار في جنوب القوقاز وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي والتجارة والعلاقات الاقتصادية.

علاوة على ذلك، أتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون في مجالي الأمن والدفاع بما يكمل دور حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتشديد على أهمية توسيع التعاون في التجارة والطاقة والنقل والتحول الرقمي، إلى جانب الترحيب بالاستئناف التدريجي لأنشطة بنك الاستثمار الأوروبي في تركيا.

الاتحاد الأوروبي وتركيا شئون الأمن والتجارة والهجرة دعم استقرار المنطقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع مارتا كوس

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