إيران.. جنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز

أفادت وسائل ‏إعلام إيرانية بجنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز بعد سلوك مسار لم تحدده طهران.

وفي وقت سابق ؛ فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، تشير إلى أن العبور من مضيق هرمز دون تكلفة سيكون لمدة 60 يومًا فقط.



وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن طهران صدرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري، لافتا إلى أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم.

وأوضح قاليباف، أن إيران لن تشارك في مفاوضات أخرى لحين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، مضيفا أنه تقرر أن تُنشئ إيران وأمريكا ولبنان لجنة للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان.

وأكد أن إيران لن تساوم أبدًا على حقوقها في مضيق هرمز، والسيادة عليه تعود إلى طهران ومسقط والمرور منه يجري وفق الترتيبات التي تحددها إيران.



وأشار قاليباف إلى أن إيران تتبادل وجهات النظر مع دول الخليج، وإذا كانت الولايات المتحدة تنوي حرمان إيران من بيع النفط فلن يستفيد أحد من النفط.

وكشف أن إيران تبيع نفطها الآن بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه سابقا.