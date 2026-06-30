البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز

ذكر تقرير أمني لمركز المعلومات البحرية المشترك التابع للبحرية الأمريكية أنه تم رفع مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى "مرتفع بشكل كبير"، على الرغم من استقرار حركة الملاحة التجارية عبر هذا الممر المائي خلال الـ48 ساعة الماضية.



وقال المركز ، في بيان ليوم الثلاثاء ، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ، أن السفن واصلت عبور المضيق عبر الممر العماني الجنوبي والممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، كما استمرت عمليات العبور التجارية المدعومة من الولايات المتحدة دون انقطاع.



ورغم ذلك، حذر المركز من أن "مستوى التهديد الأمني البحري لمضيق هرمز قد رُفع إلى "كبير"، مع استمرار وجود مخاطر إضافية متعلقة بالألغام واستمرار عمليات إزالتها.



وأكد المركز الأمريكي استمرار التدخل في الملاحة البحرية وعمليات الاتصال اللاسلكي من جانب الحرس الثوري الإيراني وأنشطة الطائرات المسيرة وعمليات المراقبة في المنطقة.



ومركز المعلومات البحرية المشترك التابع للبحرية الأمريكية هو هيئة استشارية بحرية متعددة الجنسيات مقرها البحرين. تأسس في عام 2024 لتقييم المخاطر البحرية ويعمل عن كثب مع جهات مثل مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة