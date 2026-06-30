قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قضائية لترامب في قضية الجنسية بالميلاد
حمادة صدقي مديرا فنيا لـ وفاق سطيف الجزائري
تسجيل وتداول أول مثيل محلي لعلاج مرض الضمور العضلي الشوكي
أبو العينين: نجاح الدولة في تصفير مديونيات شركات البترول عنوان تسويقي مهم
إسرائيل تقبض على أمريكي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران
الأهلي يوافق على تمديد إعارة أفشة وأحمد رضا
النرويج تتفوق على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بالمونديال
بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي
البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز
حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك
مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
أ ش أ

ذكر تقرير أمني لمركز المعلومات البحرية المشترك التابع للبحرية الأمريكية أنه تم رفع مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى "مرتفع بشكل كبير"، على الرغم من استقرار حركة الملاحة التجارية عبر هذا الممر المائي خلال الـ48 ساعة الماضية.


وقال المركز ، في بيان ليوم الثلاثاء ، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ، أن السفن واصلت عبور المضيق عبر الممر العماني الجنوبي والممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، كما استمرت عمليات العبور التجارية المدعومة من الولايات المتحدة دون انقطاع.


ورغم ذلك، حذر المركز من أن "مستوى التهديد الأمني البحري لمضيق هرمز قد رُفع إلى "كبير"، مع استمرار وجود مخاطر إضافية متعلقة بالألغام واستمرار عمليات إزالتها.


وأكد المركز الأمريكي استمرار التدخل في الملاحة البحرية وعمليات الاتصال اللاسلكي من جانب الحرس الثوري الإيراني وأنشطة الطائرات المسيرة وعمليات المراقبة في المنطقة.


ومركز المعلومات البحرية المشترك التابع للبحرية الأمريكية هو هيئة استشارية بحرية متعددة الجنسيات مقرها البحرين. تأسس في عام 2024 لتقييم المخاطر البحرية ويعمل عن كثب مع جهات مثل مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة

بحرية الأمريكية التهديد الأمني البحري مضيق هرمز حركة الملاحة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

خلال تكريمه بمجلس جامعة طنطا.. الدكتور محمود سليم يستعرض رؤية متكاملة لتعزيز الأداء المؤسسي وبناء جامعات الجيل الرابع

جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد