رئيس الاتحاد العراقي يطالب الجماهير بمؤازرة فرقها بالدوري

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، اليوم السبت، أن حضور الجماهير يزيد من جمال منافسات الدوري العراقي، داعياً الجماهير إلى مؤازرة فرقها والحضور بقوة في المدرجات.

وقال محمود في تصريحات صحفية: "نتمنى أن يكون شعارنا في الاتحاد عودة الجماهير إلى المدرجات، واليوم شاهدتم المدرجات ممتلئة، ونتمنى أن تكون الفعاليات في جميع ملاعبنا، من الفاو إلى زاخو، وأن تكون هذه الرؤية الجماهيرية الجميلة الموجودة داخل الملعب حاضرة في جميع الملاعب".

وتابع: "الكل يعرف أن الجماهير هي حلاوة كرة القدم، واللاعب والإدارة والاتحاد والمؤسسات الرياضية والحكومية تعمل من أجل الجماهير، ويجب أن نقدم مادة جميلة للجماهير".

وأشار إلى أن "المنافسة حق مشروع للجميع، للأندية وحتى الجماهير في المدرجات، كمنافسة رياضية بينهم"، متمنياً "من جميع الجماهير مساندة أنديتهم وتشجيعها