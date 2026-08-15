رئيس الاتحاد القطري يشدد على أهمية الالتزام بالشفافية والحوكمة المؤسسية





أكد الاتحاد القطري لكرة القدم أهمية الالتزام بالشفافية والحوكمة المؤسسية في المواقف والبيانات التي تصدر باسم الاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك في خطاب رسمي تم توجيهه من قبل الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم للاتحاد الآسيوي، بشأن البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 10 أغسطس الحالي.

وأوضح الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني أن الاتحاد القطري لكرة القدم لم تتم استشارته، بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان، كما أنه لم يتلقَّ أي إشعار مسبق أو مسودة للبيان، ولم تتح له فرصة التعليق أو المساهمة في محتواه قبل نشره باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن أعضائه.

وشدد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، في خطابه الذي أرسله للاتحاد الآسيوي، على أن أي موقف يُقدَّم باعتباره موقفًا جماعيًا للاتحادات الأعضاء يجب أن يستند إلى عملية تشاور واضحة تسبق إعلانه، وألا يتم افتراض وجود توافق جماعي دون الرجوع إلى الأعضاء.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني أهمية الالتزام بالإجراءات المؤسسية السليمة ومعايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن صدور بيان يتحدث باسم أعضاء الاتحاد الآسيوي دون التشاور معهم يثير تساؤلات بشأن الآلية المتبعة في اتخاذ مثل هذه المواقف.

كما شدد على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية والتشاور بصورة متسقة، بما يحافظ على مصداقية الاتحاد الآسيوي ويعزز الثقة بين أعضائه.

وطالب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بتوضيح خطي من الاتحاد الآسيوي بشأن عملية التشاور التي سبقت إصدار البيان، إن وُجدت، بالإضافة إلى آلية إبلاغ الاتحادات الوطنية الأعضاء أو التشاور معها، وتوضيح الأساس الذي استند إليه الاتحاد الآسيوي في التحدث بصورة جماعية نيابة عن أعضائه.

واختتم رئيس الاتحاد القطري موقفه بالتأكيد على حرصه على معالجة الموضوع بصورة بناءة تحافظ على وحدة الاتحادات الآسيوية وتعزز الثقة والتعاون فيما بينها.