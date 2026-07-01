مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

قبل صباح الثامن والعشرين من فبراير الماضي، كان لمضيق هرمز مسار ملاحي معروف، تعبره السفن وفق قواعد دولية مستقرة، لكن ما قبل هذا التاريخ لم يعد كما بعده؛ إذ فرضت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واقعا جديدا على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

خمس تجارة الطاقة العالمية

المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة الطاقة العالمية)، بات يخضع الآن لمعادلات أمنية وعسكرية مختلفة من قبل إيران، حيث تتمسك طهران بتطبيق سياسات وإجراءات جديدة لتنظيم حركة السفن والعبور، في رسالة واضحة بأن أمن المضيق بات مرتبطا، - من وجهة نظرها -، بأمنها القومي وتطورات المواجهة الدائرة في المنطقة.

البند الخامس من مذكرة التفاهم

وعلى ماذا تستند إيران في ذلك، تستند للبند الخامس من مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة، فالبند يقر بأن طهران هي التي ستتولى فتح مضيق هرمز والإشراف على إزالة العوائق، فضلا عن التفاوض مع سلطنة عُمان على صيغة مستقبل إدارة الممر الملاحي الحيوي، ما يرسخ دورا محوريا لإيران في إدارة المضيق.

3 مسارات لعبور السفن

ووضعت إيران ثلاث مسارات مختلفة للسفن في هذا الممر البحري، يمر أحد المسارات الجنوبية عبر المياه المقابلة لسلطنة عُمان؛ ويمر مسار ثانٍ - كان يُستخدم قبل الحرب - من وسط المضيق، بينما يخضع مسار ثالث يقع إلى الشمال لسيطرة إيران، وهذا يضع مشغلي السفن أمام خيار صعب بشأن المسار الذي ينبغي عليهم اتباعه.

تصريح قبل العبور

وفي غضون ذلك، أصدرت ما يعرف باسم هيئة مضيق الخليج العربي التي أنشأتها إيران مؤخرا لوائح تنص على ضرورة قيام السفن بملء نموذج تفويض عبر البريد الإلكتروني مقابل الحصول على (ضمان المرور الآمن) ويتضمن تغطية تأمينية، وفي حال عدم فعل ذلك، فإن بحرية الحرس الثوري سوف تتعامل مع السفن المخالفة.

مخاوف من أزمة عالمية بسبب مضيق هرمز

في المقابل، تعيش القوى الدولية حالة من الاستنفار الدائم، مدركة أن أي تصعيد في مضيق هرمز لن يبقى حدثا إقليميا، بل سيتحول سريعا إلى أزمة عالمية، تتجاوز حدود الخليج لتصل آثارها إلى كل دولة تعتمد على تدفق الطاقة واستقرار الأسواق.

إزالة الألغام البحرية

وفي حال أن توصل جميع الأطراف إلى اتفاق، يبقى الشيء الأخطر على الإطلاق، وهي (الألغام البحرية)، فبحسب خبراء عسكريين وبحريين، قد تستغرق عملية إزالة الألغام أسابيع طويلة قبل إعلان المضيق آمنا للملاحة، لا سيما أن بعض هذه الألغام يمكن تمويهها لتبدو كصخور أو أن تدفن جزئياً في الرمال، ما يجعل اكتشافها أكثر تعقيداً وخطورة.

بين رسائل القوة، واستعراض النفوذ، وحسابات الردع، يبقى مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر مائي، فهو مرآة تعكس حجم الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط، ونقطة ارتكاز يتوقف عندها أمن الطاقة العالمي.